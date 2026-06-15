На западе и востоке Якутии пройдут дожди с грозами 16 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды на территории республики будет разнородным. На западе, по нижнему течению реки Лена, а также на востоке местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер в основном умеренный, с порывами до 9-14 метров в секунду. При грозах, а также по нижней Лене и в Верхоянском районе порывы местами усилятся до 15-20 метров в секунду. На Арктическом побережье ситуация более серьезная: там порывы ветра могут достигать 28-33 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов. На юге и западе будет теплее - от +10 до +15 градусов. На северо-востоке при прояснениях возможно похолодание до +1...+6 градусов.

Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. На северо-востоке ожидается +20...+25 градусов. На севере столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, а вот на северо-западе будет прохладно - всего +5...+10 градусов.

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