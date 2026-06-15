Автобус маршрута №124 вернется на обычный маршрут с 16 июня в Якутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ремонтные работы на Намцырском тракте завершены. Об этом сообщили в Городской дорожно-транспортной службе ОА г. Якутска. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В связи с этим с 16 июня автобусный маршрут №124 возобновляет движение по прежней схеме и в соответствии с регулярным расписанием. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

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