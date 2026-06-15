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НовостиОбщество15 июня 2026 9:15

Прокуратура Верхневилюйского района восстановила права уволенной женщины

Ей не выдали трудовую книжку после увольнения
Татьяна ЦВЕНГЕР
Прокуратура Верхневилюйского района восстановила права уволенной женщины

Прокуратура Верхневилюйского района восстановила права уволенной женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку по жалобе местной жительницы, которая сообщила о нарушении ее трудовых прав со стороны работодателя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что заявительница уволилась с работы по собственному желанию. Однако окончательный расчет ей перечислили с нарушением установленного срока, запись об увольнении в трудовую книжку не внесли, а сам документ женщине не выдали.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла работодателю представление. Кроме того, надзорное ведомство возбудило в отношении него два дела об административных правонарушениях - по части 1 статьи 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства) и по части 6 статьи 5.27 (невыплата иных причитающихся работнику сумм).

После вмешательства прокуратуры женщине выплатили компенсацию за задержку окончательного расчета, внесли необходимую запись в трудовую книжку и выдали ее на руки. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель организации оштрафован на общую сумму 11 тысяч рублей.

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