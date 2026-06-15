Прокуратура Верхневилюйского района восстановила права уволенной женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку по жалобе местной жительницы, которая сообщила о нарушении ее трудовых прав со стороны работодателя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что заявительница уволилась с работы по собственному желанию. Однако окончательный расчет ей перечислили с нарушением установленного срока, запись об увольнении в трудовую книжку не внесли, а сам документ женщине не выдали.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла работодателю представление. Кроме того, надзорное ведомство возбудило в отношении него два дела об административных правонарушениях - по части 1 статьи 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства) и по части 6 статьи 5.27 (невыплата иных причитающихся работнику сумм).

После вмешательства прокуратуры женщине выплатили компенсацию за задержку окончательного расчета, внесли необходимую запись в трудовую книжку и выдали ее на руки. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель организации оштрафован на общую сумму 11 тысяч рублей.

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