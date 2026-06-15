Житель Хангаласского района получил 2,5 года колонии за бросок предмета в лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Хангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который уже имел несколько непогашенных судимостей. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших боль). Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В суде установили, что мужчина, ранее привлекавшийся в том числе за причинение легкого вреда здоровью, не сделал для себя должных выводов. В феврале 2026 года в одной из квартир поселка Мохсоголлох между ним и женщиной вспыхнула ссора. Причиной конфликта стало отсутствие у подсудимого работы. В ходе выяснения отношений мужчина бросил в область лица потерпевшей посторонний предмет, причинив ей физическую боль.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и принимая во внимание непогашенные судимости подсудимого, приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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