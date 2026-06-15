В Ленском районе Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 14 июня 2026 года в Ленском районе Якутии действуют четыре лесных пожара. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано восемь возгораний. Все действующие пожары находятся на безопасном удалении от населенных пунктов, угрозы для жителей нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый крупный очаг - на площади 81 гектар, из них 2 гектара приходятся на почвенный пожар. Возгорание расположено примерно в 51 километре от села Иннялы, на тушении задействованы 30 человек. Второй пожар охватил 55 гектаров леса (включая 3 гектара почвенного) и 60 гектаров нелесной территории. Он находится в 15 километрах от поселка Пеледуй, но распространению огня препятствует естественная преграда - река Лена. Здесь работают 47 человек и 1 единица техники.

Третий пожар распространился на 67 гектарах лесной территории (0,5 гектара - почвенный), удаление от Пеледуя составляет более 55 километров. На тушении заняты 27 человек. Еще один очаг действует на площади 18 гектаров леса (в том числе 1,5 гектара почвенного). Он находится в 55 километрах от Пеледуя, там работают 34 человека.

Единая дежурно-диспетчерская служба призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности: ограничить поездки в леса, не разводить костры, не сжигать мусор и не проводить сельскохозяйственные палы. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться по телефонам: 8 (41137) 23-112, 30750, 22-112, 8 929 460 11 12, 8 914 307 31 88.

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