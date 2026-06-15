В Вилюйске 35-летний мужчина убил топором знакомого во время ссоры в гараже. Фото: Следком Якутии

Вилюйский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии расследует уголовное дело в отношении жителя города Вилюйска. Мужчина обвиняется в совершении убийства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, трагедия произошла 9 июня 2026 года в гаражном боксе на улице Ленина. 60-летний владелец гаража после совместного распития спиртных напитков с 35-летним знакомым попытался выгнать его. Однако в ответ обвиняемый нанес хозяину гаража множественные удары кулаками по разным частям тела, а затем схватил топор и нанес не менее 2 ударов обухом по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Обвиняемый был застигнут сотрудниками полиции прямо на месте происшествия - стражи порядка пришли проверить информацию о систематической незаконной продаже алкоголя, которой занимался потерпевший. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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