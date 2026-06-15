В Анабарском районе запустили резервную линию связи для двух сел Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анабарском районе продолжаются восстановительные работы на линиях связи. 13 июня специалисты успешно запустили резервный канал, благодаря чему удалось в ограниченном режиме обеспечить связью два населенных пункта - села Саскылах и Юрюнг-Хая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все жизнеобеспечивающие организации района, включая медицинские учреждения, органы власти, экстренные и коммунальные службы, обеспечены каналами связи и работают в обычном режиме. В настоящий момент оператор связи проводит дополнительные ремонтные работы для полного восстановления всех сервисов.

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии держит ситуацию на постоянном контроле.

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