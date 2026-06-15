За выходные в Якутии произошло 29 ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По оперативным данным, с 12 по 14 июня в Якутии зарегистрировано 29 ДТП. В результате аварий 6 человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сотрудники Госавтоинспекции составили 744 протокола об административных правонарушениях. За управление транспортом в состоянии опьянения задержаны 39 водителей, из них 2 попались на повторной нетрезвой езде (дела возбуждены по статье 264.1 УК РФ). Выявлены 45 граждан, не имевших водительских прав. Правила перевозки детей нарушил 21 автомобилист. Пешеходов на переходах не пропустили 10 водителей.

В свою очередь, правила перехода проезжей части нарушили 12 пешеходов. Кроме того, составлены протоколы на 60 водителей, чьи автомобили были затонированы с превышением допустимых норм светопропускания стекол.

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