Жительница Якутска избила девушку сына в детской парикмахерской Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии поставили точку в громкой потасовке, которая случилась прямо во время стрижки маленьких клиентов. Конфликт начался из-за любовных отношений и закончился в суде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все произошло днем 5 мая в парикмахерской, расположенной в 203-м микрорайоне. 53-летняя женщина пришла в заведение, где работает 18-летняя подруга ее сына. Мать хотела положить конец их отношениям, но разговор не задался. Девушке на помощь бросилась коллега. Начались толчки, крики, хватание за волосы и удушающие приемы. Клиенты, среди которых были дети, стали невольными свидетелями побоища.

В суде все три дамы вину не признали. Однако экспертиза подтвердила, что синяки и ссадины у участниц остались. Суд квалифицировал их действия по статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль». Поскольку обоюдная драка не освобождает от ответственности, каждой выписали штраф. Постановления пока не вступили в силу.

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