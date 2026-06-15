В Якутии восстановили движение из Среднеколымска в Налимск Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители отдаленного села наконец-то перестали быть отрезанными от большой земли. Специалистам удалось восстановить движение на участке трассы «Арктика», который несколько дней находился в водной осаде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Речь идет о дороге, соединяющей город Среднеколымск и село Налимск. Ранее из-за сильного паводка этот участок затопило, и сообщение между населенными пунктами полностью прервалось. Сельчане оказались в изоляции, без возможности выехать в райцентр.

Сейчас дорожники справились со стихией. Движение по региональной трассе «Арктика» возобновлено. Проезд открыт, и люди снова могут добираться до города без риска уйти под воду. Паводковая ситуация в улусе остается на контроле.

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