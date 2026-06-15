Заявки для разрешений на охоту принимают до 30 июня в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике началась кампания по распределению разрешений на охоту в общедоступных угодьях. Успеть подать документы можно всего за две недели, иначе придется ждать следующего сезона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас стартовал прием заявок на добычу охотничьих ресурсов, на которые установлен лимит. Это касается практически всех видов, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя. Заявки принимаются до 30 июня 2026 года включительно. Подать их можно через региональный портал госуслуг Якутии.

Важное условие: один человек имеет право подать только одну заявку. Она дает право на добычу одной особи на территории одного района или городского округа. Сезон охоты продлится с 1 августа этого года по 1 августа следующего.

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