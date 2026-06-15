В Якутии мужчина избил приятеля молотком и монтировкой Фото: прокуратура Якутии

В Хангаласском районе суд вынес приговор местному жителю, который в пьяной драке едва не убил своего знакомого. Орудиями расправы стали тяжелые предметы, найденные прямо в гараже. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Конфликт вспыхнул в поселке Мохсоголлох внутри гаражного бокса. 36-летний мужчина, будучи пьяным, схватил молоток и монтажку и нанес ими приятелю удары, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд учел, что у подсудимого уже была непогашенная судимость. В итоге его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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