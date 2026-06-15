В Якутии мать лишили прав, но она продолжала получать пенсию за ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина из Кобяйского района долгие месяцы обкрадывала собственного ребенка, которого у нее уже забрали органы опеки. Мать просто не сообщила, что он больше не живет с ней, и исправно тратила на себя деньги, предназначенные сироте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокуратура выявила схему, когда после лишения родительских прав и изъятия ребенка из семьи женщина продолжала присваивать пенсию по потере кормильца и социальную доплату к ней. Деньги шли на счет матери, хотя по закону они должны были копиться для нужд малыша. Общая сумма незаконных выплат превысила четверть миллиона рублей - 225 тысяч.

По материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело по статье «Присвоение». Кроме того, суд вынес частное определение в адрес органа опеки, который не проконтролировал движение средств вовремя.

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