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НовостиПроисшествия15 июня 2026 1:18

Юрист из Сети неделю обманывал бизнесмена из Якутии

Преступник выманил у него 2,3 миллиона рублей
Ася РУДКИС
Юрист из Сети неделю обманывал бизнесмена из Якутии

Юрист из Сети неделю обманывал бизнесмена из Якутии

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске развернулась настоящая многоходовая афера, жертвой которой стал индивидуальный предприниматель. Злоумышленник терпеливо втирался в доверие несколько дней. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За прошедшие выходные в полиции зарегистрировали очередной случай дистанционного мошенничества. На удочку попался владелец бизнеса из столицы республики. Звонивший представился ему юристом и на протяжении целой недели обрабатывал жертву. В итоге мужчина сам перевел аферисту крупную сумму - больше 2 миллионов 300 тысяч рублей.

В полиции призывают жителей региона быть предельно внимательными. Ни в коем случае не переводите деньги и не сообщайте свои финансовые данные по указке звонящих.

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