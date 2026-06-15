Водоканал Якутска продолжает отчеты об очистке воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители столицы республики могут быть спокойны за качество питьевой воды. Специалисты провели замеры 15 июня и выяснили, что из кранов течет вода, которая по всем параметрам строго соответствует санитарным правилам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Перед тем как вода попадает в систему очистки, она выглядит не лучшим образом. Цветность составляет 71,5 градуса (при норме 20), а мутность - 2,85 миллиграмма на кубометр (при норме 1,5). Однако после того, как жидкость проходит через очистные сооружения, ситуация кардинально меняется. На выходе с водоузла №1 цветность падает до 5,1 градуса, что в четыре раза лучше предельно допустимой концентрации. Мутность становится практически нулевой - 0,05 мг/дм3. Содержание железа и вовсе снижается до 0,03 мг/дм3, хотя ПДК установлена в 0,3 мг.

Сейчас АО «Водоканал» взял пробы воды под особый контроль. Исследования проводятся каждые два часа. Кроме того, ежедневно специалисты совместно с Центром гигиены и эпидемиологии отбирают пробы на водоузлах и магистральных линиях. Отчеты каждый день отправляются в Роспотребнадзор.

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