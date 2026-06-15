В Якутске у ребенка на улице Бутакова украли велосипед Фото: Ольга ЮШКОВА.

Минувший день в регионе выдался богатым на криминальные происшествия. В сводку попали и кражи у детей, и угон иномарки, и даже незаконное хранение оружия в одном из районов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Самое резонансное событие случилось в столице республики. В Якутске неизвестный подошел к ребенку 2016 года рождения прямо у дома по улице Бутакова и похитил его велосипед. По факту грабежа сейчас проводится проверка.

Также в Якутске угнали автомобиль. В Амгинском районе завели уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии. Речь идет о сумме в 230 тысяч рублей. А в Нюрбинском районе у местного жителя нашли незаконно хранившееся оружие и патроны.

За сутки на дорогах республики никто не погиб в ДТП. Правда, полицейские задержали 23 водителей, которые сели за руль пьяными. Все дела находятся на контроле прокуратуры.

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