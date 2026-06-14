В Ленском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пламя на севере Якутии разгорелось так сильно, что власти объявили чрезвычайную ситуацию. Теперь жителям нельзя появляться в лесу, а нарушителям грозят крупные штрафы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Режим ЧС ввел Ленский район с 18 часов 14 июня. Причина - сильные пожары, на тушении которых задействовано больше половины всех лесопожарных формирований района. К этому добавилась сложная погода, которая только раздувает огонь. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, на период особого режима действует сразу несколько строгих запретов.

Населению категорически нельзя заезжать в лес на машинах, а также разводить огонь, жечь мусор и сухую траву на территории поселков и на полях. Под запрет попали пиротехника и любые пожароопасные работы. Самое главное - жителям запрещено посещать лесные массивы. Исключение сделано только для тех, чья работа напрямую связана с пребыванием в лесу.

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