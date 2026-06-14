Что произошло в Якутии к утру 15 июня

В центре Якутска врачи вернули к жизни женщину после остановки сердца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Якутска медики спасли 60-летнюю женщину, у которой внезапно остановилось сердце прямо на улице. Инцидент произошел утром 4 июня, когда горожанка переходила дорогу и неожиданно потеряла сознание.

В Сайсарском округе Якутска днем 14 июня произошел пожар в одной из квартир нового жилого дома на улице Генерала Притузова. Возгорание было зафиксировано на верхнем этаже дома №2.

В Якутии 18 и 19 июня состоятся архиерейские богослужения, посвященные памятным датам православного календаря. Расписание опубликовано Якутской епархией.

Пожар на городском полигоне был зафиксирован утром 14 июня. После получения информации о возгорании к месту происшествия оперативно направили силы для ликвидации огня.

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