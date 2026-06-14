В Якутии 15 июня ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер до 28 м/с Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На северо-западе, по нижней Лене, в центре и на востоке — нестабильная погода с порывистым ветром до 9–14 м/с, при грозах до 15–20 м/с. На Арктическом побережье порывы могут достигать 25–28 м/с. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°, на юге и западе до +16°, на севере местами до -2°. Днем воздух прогреется до +25…+30°, на юго-западе — до +32°, на севере +8…+13°.

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