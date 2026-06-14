На полигоне ТКО в Якутске продолжается ликвидация возгорания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжаются работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном по Вилюйскому тракту. По информации директора МУП «Жилкомсервис» Юрия Спиридонова, данные актуальны на 15:20 14 июня. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Напомним, возгорание было обнаружено утром в 09:30. Сразу после поступления сигнала на место были направлены силы и техника.

В тушении задействованы 15 человек личного состава, 2 бульдозера, 2 фронтальных погрузчика и 6 самосвалов для подвоза песка. Работы по локализации очага и засыпке продолжаются в непрерывном режиме.

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