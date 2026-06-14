В центре Якутска врачи вернули к жизни женщину после остановки сердца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Якутска медики спасли 60-летнюю женщину, у которой внезапно остановилось сердце прямо на улице. Инцидент произошел утром 4 июня, когда горожанка переходила дорогу и неожиданно потеряла сознание. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По счастливому стечению обстоятельств рядом оказалась врач скорой медицинской помощи Лидия Винокурова. На помощь женщине пришел водитель, ставший свидетелем происшествия. Совместными усилиями они начали оказывать необходимую помощь до прибытия бригады скорой.

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, у пациентки была диагностирована клиническая смерть. Благодаря оперативным и профессиональным действиям медиков женщину удалось реанимировать и вернуть к жизни.

По словам врачей, ранее якутянка несколько месяцев жаловалась на боли в груди, однако откладывала обследование из-за работы и домашних забот.

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