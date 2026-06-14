В новостройке Якутска вспыхнула квартира на верхнем этаже Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сайсарском округе Якутска днем 14 июня произошел пожар в одной из квартир нового жилого дома на улице Генерала Притузова. Возгорание было зафиксировано на верхнем этаже дома №2. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 16:21. На место оперативно выехали пожарные и другие экстренные службы.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства возгорания и площадь пожара уточняются. Специалисты устанавливают причины случившегося.

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