В Якутске пройдут архиерейские богослужения в честь памятных церковных дат Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии 18 и 19 июня состоятся архиерейские богослужения, посвященные памятным датам православного календаря. Расписание опубликовано Якутской епархией. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

18 июня, в день памяти мученика Никандра Египетского, в 10:00 в Преображенском кафедральном соборе Якутска пройдет молебное пение.

19 июня православные верующие отметят день Пименовской иконы Божией Матери. В этот же день исполнится 15 лет со дня назначения архиепископа Романа на Якутскую кафедру. Праздничная литургия начнется в 10:00 в храме Рождества Богородицы в микрорайоне Залог.

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