На Колыме продолжается северный завоз угля водным путем Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается перевозка каменного угля по реке Колыме в рамках подготовки к отопительному сезону. Топливо отгружают из поселка Зырянка Верхнеколымского района и доставляют в Зеленомысский речной порт Нижнеколымского района. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Речная навигация остается одним из ключевых этапов северного завоза, обеспечивая доставку жизненно важных грузов в труднодоступные населенные пункты Арктики. Каменный уголь предназначен для дальнейшего распределения по районам республики и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

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