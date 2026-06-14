В селе Ары-Толон начался ремонт культурно-досугового центра. Фото: Районная администрация МР "Томпонский район"

В селе Ары-Толон стартовали ремонтные работы в здании культурно-досугового центра. В рамках проекта планируется заменить кровельное покрытие, что позволит улучшить состояние учреждения и создать более комфортные условия для проведения мероприятий. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Финансирование на проведение работ центр получил благодаря победе в конкурсе социальных проектов компании «Полиметалл». Проект вошел в число победителей и получил необходимую поддержку для реализации.

Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель Александр Горохов. После завершения ремонта учреждение сможет продолжить работу в обновленном здании.

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