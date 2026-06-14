В Кысыл-Сыре впервые прошел смотр национальных общин. Фото: Вилюйский улус

В поселке Кысыл-Сыр впервые в рамках Ысыаха Единства состоялся смотр национальных общин. Новое мероприятие стало одним из самых душевных и запоминающихся событий праздника, объединив представителей разных народов, проживающих на территории поселка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Участники подготовили выставки, национальные блюда, творческие номера и познакомили гостей со своими традициями. Посетители смогли попробовать угощения разных народов, увидеть яркие национальные костюмы, а также насладиться песнями и танцами.

Особую атмосферу празднику придало искреннее общение и взаимное уважение между участниками. Организаторы отмечают, что смотр стал настоящим символом дружбы, единства и культурного многообразия.

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