Писатель из Якутии получил премию имени Валентина Распутина. Фото: Улус.Медиа

Писатель и волонтер СВО Александр Седалищев из Якутска удостоен специальной премии Национальной литературной премии имени Валентина Распутина. Награждение лауреатов состоялось 12 июня в Иркутске в рамках празднования Дня России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Якутскому прозаику присуждена награда в номинации «За верность заветам сибирской прозы». Высокой оценки жюри удостоилась его книга «Хозяйка таежной реки».

Премия имени Валентина Распутина является одной из значимых литературных наград страны и вручается авторам, чьи произведения продолжают традиции русской и сибирской прозы. Получение награды стало очередным признанием вклада Александра Седалищева в развитие современной литературы.

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