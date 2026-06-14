На городском полигоне в Якутии вспыхнул пожар Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на городском полигоне был зафиксирован сегодня около 09:30. После получения информации о возгорании к месту происшествия оперативно направили силы для ликвидации огня. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил директор МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов, в настоящее время на тушении задействованы 15 сотрудников предприятия, а также тяжелая техника: пять самосвалов, два погрузчика и два бульдозера. К работам также привлечены подразделения МЧС.

Информация о площади пожара и возможных причинах происшествия уточняется. Ситуация находится на контроле ответственных служб.

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