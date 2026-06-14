Убийство, разбой с оружием и поножовщина: прокуратура Якутии взяла на контроль восемь преступлений

Подозреваемого в убийстве 48-летнего мужчины задержали в Якутске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрированы восемь преступлений. Проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел по всем фактам находятся на контроле органов прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске совершено убийство 48-летнего мужчины, подозреваемый установлен. Также поступило сообщение о разбое, где с применением оружия были похищены продукты питания на сумму около двух тысяч рублей. В Аллаиховском районе причинен тяжкий вред здоровью 73-летнего мужчины. Пострадавший госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением, подозреваемая установлена.

В Якутске и Нерюнгринском районе пресечены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В столице региона также выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения и использования поддельного страхового полиса ОСАГО.

В городе Удачный произошло возгорание 12-квартирного деревянного дома по улице Амакинская. Строение повреждено огнем по всей площади, пострадавших нет. Задержаны 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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