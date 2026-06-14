Беспилотники помогут контролировать состояние сетей в Якутске Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» внедряет новые технологии для контроля за городскими коммуникациями. Теперь для мониторинга сетей тепловодоснабжения в Якутске компания начала использовать беспилотный летательный аппарат. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Автоматизированная установка представляет собой дрон, технические характеристики которого позволяют охватывать значительную территорию. Радиус полета аппарата достигает семи километров, а время нахождения в воздухе составляет от 35 до 40 минут без подзарядки. Беспилотник оснащен тепловизором и камерой высокого разрешения.

Такая система дает возможность специалистам в режиме реального времени следить за текущим состоянием трубопроводов и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Тепловизионная съемка позволяет выявлять утечки и слабые места на сетях без необходимости проводить наземный обход каждого участка.

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