Что произошло в Якутии к утру 14 июня

Якутские боксеры завоевали золото и серебро на первенстве России U22 Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Якутские спортсмены успешно выступили 12 июня в финале первенства России по боксу среди юниоров до 22 лет, который прошел в Краснодаре. Представители сборной республики показали высокий уровень подготовки, завоевав золотую и серебряную медали.

Сотрудники опорного пункта Якутии продолжают работу по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За минувшую неделю через пункт бойцам из республики были переданы 92 именные посылки.

В Амгинском улусе по инициативе ветерана специальной военной операции и боевых действий на Северном Кавказе Николая Неустроева построены современные спортивные площадки. Новые объекты появились в селах Сулгаччы и Сэргэ-Бэс и уже стали важной частью спортивной инфраструктуры населенных пунктов.

В Музее истории города Якутска продолжает работу выставка «Пять имен из истории Якутска», посвященная судьбам людей, оставивших заметный след в жизни столицы республики. Одним из героев экспозиции стал летчик и художник Ромил Торговкин.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru