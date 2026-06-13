В Якутии ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки на территории Якутии ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. На западе и в центральных районах прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Днем на северо-западе и по нижней Лене местами пройдут ливни с грозами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На северо-востоке и востоке республики ожидаются небольшие и местами умеренные дожди, в горных районах возможен мокрый снег. Ветер будет умеренным, однако на побережье Арктики и при грозовой активности порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температурный фон останется неоднородным. Ночью ожидается от +5 до +10°, на западе — до +10…+15°, на северо-востоке и при прояснениях на юге — от -2 до +3°. Днем воздух прогреется до +20…+25°, на юго-западе и западе — до +25…+30°, тогда как на северо-западе и по нижней Лене температура составит +10…+15°, на северо-востоке — +5…+10°.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru