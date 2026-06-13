Ветеран СВО помог построить спортплощадки в двух селах Амгинского улуса Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Амгинском улусе по инициативе ветерана специальной военной операции и боевых действий на Северном Кавказе Николая Неустроева построены современные спортивные площадки. Новые объекты появились в селах Сулгаччы и Сэргэ-Бэс и уже стали важной частью спортивной инфраструктуры населенных пунктов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Николай Неустроев посвятил многие годы военной службе. В 2000–2009 годах он участвовал в контртеррористических операциях на территории Чеченской Республики, а в 2022–2023 годах выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. За мужество и отвагу награжден медалью «За храбрость», медалью участника СВО и знаком «Гордость Амги».

После возвращения к мирной жизни Николай Михайлович работал специалистом по молодежи и спорту в администрации Сулгачинского наслега, а затем связал свою деятельность со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем он продолжил заниматься развитием спорта на родной земле.

При его непосредственном участии в двух селах были созданы современные спортивные площадки. Сегодня они помогают готовить спортсменов высокого уровня. Среди воспитанников, занимавшихся на этих объектах, есть призеры Международных спортивных игр «Дети Азии», а также чемпионы России, Европы и мира по мас-рестлингу.

По словам Николая Неустроева, после завершения военной службы он решил реализовать себя в гражданской профессии и приносить пользу родному району. Его инициатива стала примером того, как ветераны вносят вклад в развитие своих населенных пунктов и создают новые возможности для молодежи.

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