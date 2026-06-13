Ночной пожар в Усть-Алданском районе уничтожил баню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глубокой ночью 13 июня в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о возгорании частной бани на улице Константинова в селе Огородах Усть-Алданского района. Сообщение зафиксировали в 3 часа 33 минуты. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пожарный расчет прибыл к месту вызова уже через три минуты. Несмотря на это, деревянное строение уже было полностью охвачено пламенем. Баня горела по всей площади - 12 квадратных метров.

Главной задачей для прибывших специалистов стало не допустить распространения огня на расположенные рядом объекты. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось спасти соседнее строение, которому угрожала реальная опасность. Саму баню отстоять не получилось. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек личного состава и одна единица техники. Устанавливаются причина пожара, виновное лицо и сумма ущерба.

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