Специалисты проверили воду, подаваемую в дома Якутска. Фото: водоканал Якутска

По состоянию на 13 июня в Якутске показатели качества холодной воды соответствуют всем нормативам СанПиН. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

До очистки исходная вода имела серьезные отклонения от идеала. Цветность достигала 83 градусов при допустимых 20, а мутность составляла 2,69 миллиграмма на кубический дециметр. После обработки картина кардинально меняется. Цветность падает до 3,8 градуса, мутность снижается до 0,11, а содержание железа опускается с 0,19 до 0,04 миллиграмма на кубический дециметр, что значительно ниже предельно допустимой концентрации в 0,3.

В Водоканале подчеркивают, что вода на выходе с водозаборных сооружений и в магистральных сетях в границах ответственности предприятия отвечает требованиям. Для гарантии безопасности на водозаборе увеличена кратность отбора проб, исследования проводятся каждые два часа.

Контроль ведется не только силами самого предприятия. Ежедневно проводится совместный отбор проб со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в республике на водоузлах и магистральных линиях. Кроме того, сводный отчет о состоянии воды каждый день направляется в региональное управление Роспотребнадзора.

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