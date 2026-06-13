Пожар в Нюрбинском районе уничтожил дом на площади 80 квадратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глубокой ночью 13 июня в пожарно-спасательную службу поступил вызов. Сообщение о возгорании на улице Омолдонская в селе Чаппанда Нюрбинского района было зафиксировано в 2 часа 19 минут. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пожарные прибыли на место ЧП уже через пять минут. К этому моменту кровля частного дома была охвачена открытым пламенем. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, не оставляя строению шансов.

Несмотря на всю сложность, сотрудникам МЧС удалось предотвратить самую страшную угрозу. От огня был спасен соседний частный дом, стоявший рядом с очагом возгорания. Само же горящее строение оказалось повреждено по всей площади - 80 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава, была задействована одна единица техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания, а также виновное лицо и точную сумму нанесенного огнем ущерба.

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