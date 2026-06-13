Почти 500 детей участников СВО получили помощь в реабилитационном центре Якутии. Фото: скриншот с видео Оперштаба РС(Я)

В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья подвели промежуточные итоги работы с семьями военнослужащих. Комплексную реабилитацию здесь уже прошли 824 члена семей участников специальной военной операции, среди которых 474 ребенка и 350 взрослых. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Исполняющая обязанности директора учреждения Анна Пудова рассказала, что поддержка оказывается в рамках исполнения указа главы республики. Для детей предусмотрен широкий набор услуг. Маленькие пациенты работают с психологами и дефектологами, получают сеансы массажа, гидрованны и различные физиопроцедуры. Также с ними проводятся занятия по лечебной физкультуре и плаванию в бассейне.

Кроме медицинского направления, в центре внедрили и новые активности. Ребята теперь могут проходить подготовку к сдаче нормативов ГТО по своим возрастным группам. Для реабилитантов регулярно устраивают мастер-классы в рамках проекта «Подари надежду» и другие социокультурные мероприятия. Взрослых членов семей не оставляют без внимания - с ними работают психотерапевты, проводятся индивидуальные консультации и специальные психологические тренинги.

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