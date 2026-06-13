Старый мусорный полигон у Якутска закроют до конца 2026 года. Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

Ситуация с твердыми коммунальными отходами в столице республики вышла за рамки обычной коммунальной проблемы. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников констатировал, что старый полигон на 9-м километре Вилюйского тракта полностью исчерпал свой ресурс, нормативы превышены, а сроки его эксплуатации истекли. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дмитрий Садовников проверил ход строительства сортировочного комплекса на 26-м километре тракта. Сейчас там идет обустройство нулевого цикла, уже закуплены необходимые материалы и оборудование для обезвреживания отходов.

Первый зампред пояснил, почему процесс нельзя ускорить одномоментно. На 27-м километре уже полностью готов новый полигон, однако по закону он имеет право принимать исключительно отсортированный мусор. Поэтому сначала должен заработать сортировочный комплекс, и лишь затем откроют новое захоронение. По словам первого зампреда, изначально была заключена концессия, но подрядчик сорвал условия, из-за чего сейчас приходится работать по временной схеме и вести судебные споры.

Правительство ставит задачу ввести весь комплекс в строй до конца 2026 года. Как только новая станция заработает, старый полигон на 9-м километре будет окончательно закрыт. Дмитрий Садовников поручил подталкивать всех участников процесса, чтобы сдать объект не позже октября, а лучше раньше. С вводом перегрузочной станции и сортировки ситуация с мусором в городе должна выйти на качественно иной уровень.

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