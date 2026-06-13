Отключение горячей воды запланировано на 15 июня в Ленске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба Ленска предупреждает о перерывах в подаче ГВС. В связи с предстоящими ремонтными работами 15 июня 2026 года будет произведено отключение горячего водоснабжения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подача горячей воды будет ограничена на период с десяти часов утра до четырех часов

В списке ограничений значатся адреса:

- улица Орджоникидзе, дома 13А, 15, 17 и 27;

- улица Якутская, дома 52, 54 и 56;

- улица Рабочая, дома 1, 3 и 3А;

- улица Нюйская, дом 16;

- улица Чапаева, дома 68, 70, 72/1, 72/2.

Временные неудобства коснутся и детского сада «Теремок». За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефонам «Теплоэнергосервиса» или единой дежурно-диспетчерской службы.

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