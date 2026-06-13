Мужчина открыл стрельбу возле своего дома в поселке Кысыл-Сыр Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республике зарегистрированы три преступления, проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел взяты на контроль органами прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Намском районе правоохранители сообщили о факте хулиганства. По предварительным данным, 40-летний мужчина возле собственного дома в поселке Кысыл-Сыр совершил два выстрела из ружья. Обстоятельства случившегося и мотивы стрелявшего сейчас выясняются.

В Якутске была пресечена деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Подробности пока не разглашаются. Трагический случай произошел в селе Дельгей Олекминского района. Там водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Люкс», не справился с управлением, в результате чего машина съехала с обрыва прямо в реку Лена. Тело погибшего мужчины было обнаружено.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

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