Лжеэнергетики выманивают коды от Госуслуг у жителей Якутии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутскэнергосбыт начали поступать тревожные сигналы от жителей республики. Люди сообщают, что их пытаются обмануть неизвестные, представляющиеся сотрудниками компании. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Схема осталась прежней. Аферисты звонят людям или присылают сообщения в мессенджеры, предлагая записаться на якобы бесплатную проверку приборов учета. Для убедительности они даже оставляют номер телефона некоего мастера, к которому нужно обратиться.

В ходе последующего общения лжеэнергетики под разными предлогами пытаются выведать коды доступа в личный кабинет на портале Госуслуг. Получив эти данные, преступники используют их в корыстных целях.

Якутскэнергосбыт напоминает: настоящие сотрудники филиала никогда не запрашивают у потребителей пароли и коды из СМС. Все работы, связанные с заменой и опломбировкой индивидуальных счетчиков, проводятся без использования информации с портала Госуслуг. Уточнить любые вопросы по проверкам приборов учета можно по номеру контакт-центра ДЭК 8-800-234-7777.

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