Айсен Николаев вручил медали «За отвагу» участникам СВО в День России. Фото: правительство Якутии

12 июня, в День России, в Якутске прошла торжественная церемония. Глава республики Айсен Николаев вручил государственные награды участникам специальной военной операции, добровольцам и жителям, помогавшим укреплять обороноспособность страны. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ил Дархан обратился к собравшимся с речью, отметив, что Якутия всегда была неотъемлемой частью страны, а ее жители неизменно вставали на защиту Родины в трудные времена. Николаев передал военным слова поддержки от президента Владимира Путина и выразил признательность от имени всех жителей республики.

Непосредственно на сцене медали «За отвагу» получили рядовые Василий Данилов и Сергей Егоров, а также младший сержант Данил Семенов и Борис Алексеев. Медалями «За храбрость» II степени отмечены Айсен Иванов, Геннадий Камаев, Михаил Местников, Василий Наумов, Георгий Семенов и Станислав Федоров. Эта же награда была передана посмертно Семену Васильеву. Кроме того, медаль Минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны» вручили добровольцам Сергею Бочорукову и Алексею Гоголеву.

Особой частью мероприятия стало вручение главного документа восьми школьникам Якутска, которые отличились в учебе, спорте и общественной жизни. Глава региона напутствовал ребят, призвав их беречь паспорт и гордиться своей принадлежностью к великой России. Один из награжденных бойцов, кавалер медали «За храбрость» Геннадий Камаев, поблагодарил руководство республики за неоценимую поддержку, которая придает сил в повседневной боевой работе.

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