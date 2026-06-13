Огонь расползся на 600 «квадратов»: в Нерюнгри выясняют обстоятельства поджога дома

Причастного к поджогу дома разыскивают в Нерюнгри Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 12 июня в Нерюнгри произошел пожар в частично расселенном доме. Сообщение о возгорании на улице Южно-Якутская поступило в пожарно-спасательную службу в 15:41. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Когда пожарные расчеты прибыли на место, кровля здания уже была охвачена открытым огнем. Пламя быстро распространялось, уничтожая деревянные конструкции. Общая площадь повреждения составила 600 квадратных метров - стихия затронула как перекрытия, так и стены строения.

В ликвидации возгорания участвовали 26 человек личного состава, было задействовано шесть единиц техники. Специалистам удалось не допустить перехода огня на соседние объекты.

Сейчас дознаватели устанавливают точную причину произошедшего. В качестве предварительной версии рассматривается умышленный поджог. Лицо, причастное к преступлению, пока не установлено, как и окончательная сумма причиненного огнем ущерба.

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