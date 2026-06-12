Паводок перекрыл путь: проезд по трассе «Оймякон» затруднен

На дороге «Оймякон» осложнилась паводковая обстановка. Фото: Управтодор РС (Я)

Управление автомобильных дорог Якутии сообщило об ухудшении обстановки на региональной трассе. На дороге «Оймякон» с нулевого по 177 километр затруднен проезд транспорта из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дорожные службы обратились к водителям с предупреждением. В связи с неблагоприятными погодными условиями и угрозой подтопления полотна специалисты рекомендуют временно воздержаться от поездок по указанному маршруту.

Для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности на проблемном участке уже организовано круглосуточное дежурство. Специалисты отслеживают уровень воды и готовы оперативно реагировать на любые изменения, чтобы не допустить происшествий на трассе.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru