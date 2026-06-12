Заморозки прогнозируют в Якутии 13 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Осадки продолжатся в некоторых частях Якутии 13 июня. Так, синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди на северо-западе, по Нижней Лене, а днем на Верхоянье.

Ветер ожидается умеренный, однако местами возможны порывы до 9-14 метров в секунду, а на арктическом побережье и вовсе до 18-23 метров.

Ночь будет холодной - от +1 до +6 градусов. При прояснении, а также в пониженных местах в Горном, Алданском, Хангаласском и Олекминском районах, на востоке центральных районов ожидается от 0 до -2 градусов. Синоптики предупреждают о заморозках. На северо-востоке от -3 до +2 градусов, а на северо-западе от +7 до +12 градусов.

Днем потеплеет до 18-23 градусов. На юго-западе будет от +24 до +29 градусов, а на северо-востоке от +14 до +19 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru