Глава Якутии проинспектировал строящийся Крестовоздвиженский храм. Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА

В День России глава республики Айсен Николаев посетил площадку строящегося Крестовоздвиженского храма, расположенного в Промышленном округе Якутска. Руководитель региона ознакомился с текущим состоянием объекта и темпами выполнения работ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Храм возводится с 2014 года. За год до этого, в сентябре 2013 года, состоялось освящение места под строительство, где тогда же установили поклонный крест.

В ходе визита архиепископ Якутский и Ленский Роман обратился к присутствующим с приветственным словом, после чего в строящемся храме отслужили праздничный молебен. Кульминацией мероприятия стал первый звон освященных колоколов, разнесшийся над зданием.

Айсен Николаев отметил, что за прошедшие годы проделана огромная работа, и сегодня объект находится на финальной стадии строительства.

«Впереди еще внутренние работы, но колокола уже звучат, и с каждым днем ближе момент, когда храм откроет двери для всех верующих. В его строительство вложены труд, вера и поддержка множества людей. Из общих усилий рождается место, куда люди будут приходить с молитвой о близких, о здоровье, об ушедших, о мире и благополучии нашей страны», - подчеркнул глава республики.

Он поблагодарил архиепископа Романа, благотворителей, строителей, прихожан и всех, кто участвует в реализации проекта.

«Верю, что после завершения строительства Крестовоздвиженский храм станет настоящим духовным домом для жителей Промышленного округа», - сказал Айсен Николаев.

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