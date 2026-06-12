В Якутске на улице Кузьмина водитель «Хонда Фит» сбил ребенка. Фото: Госавтоинспекция Якутска

В среду 10 июня 2026 года в 20:45 в городе Якутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла на улице Кузьмина, дом 18 стр. 1. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

28-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит», двигался по улице Кузьмина со стороны улицы Севастопольская в направлении улицы Пилотов. В районе дома номер 18 строение 1 он совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта. Переход осуществлялся в неустановленном для этого месте.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

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