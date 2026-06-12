Комплекс обращения с ТКО планируют запустить в 2026 году в Якутске. Фото: правительство Якутии

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников проинспектировал ход строительства сортировочного комплекса, расположенного на 26 километре Вилюйского тракта. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит запустить новый полигон для твердых коммунальных отходов (ТКО), который находится на 27 километре той же трассы. Полигон построили раньше, но не могли использовать из-за отсутствия станции сортировки: на него должен поступать уже отсортированный мусор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

«С началом строительного сезона работы активно продолжаются. Мы все знаем, в каком состоянии находится действующий полигон на Вилюйском тракте. С вводом новой станции и реализацией всей схемы обращения с отходами, включая перегрузочную станцию на 9 километре, ситуация с ТКО перейдет на качественно новый уровень. Приложим все усилия, чтобы станция заработала как можно скорее. Тогда и экологическая ситуация в городе улучшится», - прокомментировал Садовников.

Эксплуатирующая организация - ООО «Якутскэкосети». На объекте начались работы по устройству нулевого цикла комплекса ТКО. Также закуплены строительные материалы и оборудование для обезвреживания отходов.

Полный ввод в эксплуатацию всего комплекса обращения с ТКО в Якутске планируют до конца 2026 года. После этого действующий полигон на 9 километре Вилюйского тракта закроют.

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