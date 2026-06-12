Верховный суд Якутии обязал жильцов демонтировать металлическую дверь в коридоре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная тяжба между Окружной администрацией Якутска и владельцами квартиры в многоквартирном доме по проспекту Ленина завершилась решением в пользу города. Поводом для иска стала самовольная перепланировка, затронувшая права всех жильцов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В январе 2021 года сотрудники МКУ «Департамент жилищных отношений» провели проверку и обнаружили, что собственники жилья перекрыли часть общего коридора рядом с лифтом. Они установили металлическую дверь с замком, сделав эту зону недоступной для остальных жителей дома. Согласно материалам дела, данное пространство является техническим и предназначено для обеспечения безопасности при эвакуации - оно служит для рассредоточения людей и предотвращения распространения огня из лифтовой шахты. Захватив общедомовое имущество, ответчики нарушили права соседей.

На момент проверки собственники не открыли дверь комиссии. Им направили требование до 1 февраля 2026 года освободить незаконно занятое помещение и демонтировать металлическую конструкцию. Однако к моменту подачи иска нарушения не устранили. Администрация попросила суд признать перепланировку незаконной и обязать ответчиков в течение месяца после вступления решения в силу привести общий коридор в первоначальное состояние. В суде один из ответчиков иск не признал, второй не явился.

Якутский городской суд удовлетворил иск, отметив, что орган местного самоуправления не давал согласия на перепланировку, а она нарушает права и законные интересы других граждан, в том числе права по владению и пользованию имуществом, находящимся в долевой собственности. Суд признал перепланировку незаконной и обязал демонтировать металлическую перегородку и дверь в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Ответчики подали апелляционную жалобу, указав, что истец пропустил срок исковой давности, а перегородка не препятствует эвакуации и не угрожает жизни и здоровью. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Якутии, изучив материалы дела, установила, что собственники общего имущества дома не давали согласия на переоборудование и передачу этой зоны в личную собственность ответчиков. Апелляционная инстанция признала решение законным и обоснованным.

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