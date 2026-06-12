В Якутске отметили День России забегом, вручением паспортов и концертами. Фото: администрация Якутска

12 июня на площади Орджоникидзе в Якутске прошло празднование Дня России. Глава города Евгений Григорьев и председатель гордумы Альберт Семенов поздравили жителей и гостей столицы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В своей речи Евгений Григорьев подчеркнул, что праздник символизирует единство страны, а 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Альберт Семенов отметил важность сохранения исторической памяти.

Руководители вручили паспорта юным якутянам, отличившимся в учебе и спорте. На площади развернули большой флаг в рамках акции «Российский триколор». Также прошел полумарафон «Забег единства-2026» и акция «Один день с полицией России» с выставкой вооружения и выступлениями кинологов. В образовательных и культурных учреждениях города состоялись концерты и соревнования.

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